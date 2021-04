Salernitana, tramontata la possibilità delle amichevoli per paura del rischio Covid-19

vedi letture

Nel corso di questa settimana si era pensato di disputare qualche amichevole o con la Primavera, o in famiglia o contro qualche realtà locale. Era l'occasione per consentire, ad esempio, a Cristiano Lombardi di mettere minuti nelle gambe, ma la cosa è apparsa irrealizzabile a causa di questo pericolo focolaio che non è stato del tutto scongiurato pur con la negatività dei tamponi. A questo punto è assolutamente possibile che fino a lunedì la Salernitana si allenerà a scaglioni, con un gruppo diviso in 2-3 parti e gli infortunati che non forzeranno e lavoreranno principalmente in palestra. Domani e domenica saranno due giornate cruciali, qualora i nuovi test molecolari dovessero dare esito negativo si potrà scongiurare in modo definitivo ogni pericolo residuo pur chiarendo che l'unico positivo, asintomatico, è in isolamento e non ha avuto contatti con nessuno nei due giorni di riposo forzato.