Salernitana-Vicenza 1-1, le pagelle: Tutino sciupa il rigore, super Giacomelli

Salernitana-Vicenza 1-1

Marcatori: 81' Aya (S), 83' Giacomelli (V)

Belec 5 – Reattivo su Gori nel primo tempo, ma nella ripresa ha non poche responsabilità sul pareggio ospite.

Aya 7 – Buona prova del centrale romano che concede poco dal suo lato. Illude i granata con un’incornata perfetta che vale il vantaggio.

Gyombér 6 – Comanda la difesa senza sbavature. Gori non è un cliente facile, ma non cede.

Mantovani 6 - Dal suo lato il Vicenza attacca con costanza creando non pochi grattacapi, ma se la cava senza troppi affanni.

Casasola 5,5 – Molto meno propositivo del solito, resta sulla difensiva. Per il resto contiene come può le incursioni di Barlocco.

Coulibaly 5 – Corre tanto, ma spesso a vuoto. I centrocampisti biancorossi lo costringono spesso al fallo, giornata poco fortunata per il senegalese.

Di Tacchio 6 – Gara di mestiere per il capitano granata, che non fa mancare la sua fisicità in mezzo al campo.

Capezzi 6 – Buon primo tempo per l’ex Samp, che ha il merito di mandare due volte in porta Tutino. Cala nella ripresa, quando sfiora però il gol con un destro secco sul secondo palo. Dal 68’ Cicerelli 5,5 – Il suo ingresso non sortisce gli effetti sperati. Gioca pochi palloni e non entra mai nel vivo del gioco.

Sy 4,5 – Esordio da dimenticare per il laterale francese, che in quarantacinque minuti azzecca poco o nulla. Dal 46’ Durmisi 5 – Non pervenuto oltre la metà campo. Fatica e non poco a contenere Giacomelli e soci.

Tutino 5,5 – Dà la solita profondità alla squadra coi suoi scatti e le maggiori occasioni dei granata nascono dai suoi piedi. Pesante, però, l’errore dal dischetto, oltre a un paio di chance nel primo tempo che poteva sfruttare meglio. Dall’88’ Kristoffersen sv

Djuric 5 – Non è giornata per il gigante bosniaco, che viene annullato dai difensori berici. Dal 72’ Gondo 5,5 – Tanta voglia di fare, ma troppa imprecisione.

Vicenza

Grandi 6 – Poco impegnato, ma attento quando chiamato in causa. Non può nulla sul gol.

Cappelletti 6,5 – Un riferimento costante per la manovra biancorossa, scodella tanti traversoni in area.

Valentini 6 – Protagonista in negativo in occasione del rigore, ma il contatto resta dubbio. Per il resto concede pochissimo a Djuric.



Padella 6 – Bene fin quando resta in campo, poi uno scontro con Djuric lo costringe al cambio. Dal 39' Pasini 6 – Svolge bene il suo compito senza sbavature.

Barlocco 6 – Va a fiammate. Sonnecchia per quasi un’ora di gioco, poi si accende, costringendo a volte i difensori granata agli straordinari.



Pontisso 6,5 – Gara a tutto campo del giovane centrocampista, che nel primo tempo sfiora l’eurogol con una fantastica volèe. Sempre nel vivo della manovra.

Rigoni 6 – L’azione passa sempre per i suoi piedi, anche se non sempre brilla per lucidità. Prova più di intensità che di costruzione.

Cinelli 5,5 – A volte fuori dal gioco, si limita al compitino. Non la sua migliore gara.

Vandeputte 6– Molto mobile, svaria su tutto il fronte offensivo senza concedere riferimenti agli avversari. Non sempre preciso, però, nelle conclusioni. Dal 63’ Giacomelli 7 – Realizza il cinquantunesimo gol con la maglia biancorossa con una bella bordata dalla distanza, su cui Belec non è esente da colpe. Il suo ingresso cambia la partita, grazie al carattere da capitano.

Meggiorini 5,5 – Difende tanti palloni e corre tanto, ma non si rende mai pericoloso. Dal 62’ Longo 5 – Non pervenuto.

Gori 6,5 – Per più di un’ora abbondante il più pericoloso del Vicenza. Fa suo ogni pallone vagante in area con tanta grinta agonistica. Sfiora a più riprese il gol e colpisce una traversa con un gran colpo di testa. Dal 74’ Lanzafame 6 – Entra col giusto piglio. Gioca bene i pochi palloni che gli arrivano.