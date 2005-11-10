Vado, rinforzo tra i pali: preso Calvani dal Genoa
Nuovo innesto tra i pali per il Vado. Il club ligure ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Genoa del portiere Simone Calvani, classe 2005, pronto a mettersi a disposizione della squadra per la nuova stagione.
Vado, ufficiale Calvani: il portiere arriva in prestito dal Genoa
Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l'arrivo in prestito dal Genoa di Simone Calvani, portiere classe 2005 reduce dall'esperienza in Serie C con la maglia del Forlì.
Originario di Roma, Simone ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile del Genoa, indossando anche la fascia di capitano nella stagione 2023/24 con la formazione Primavera.
Nella stagione 2024/25 è arrivata la prima esperienza tra i professionisti con la maglia del Pontedera. Ora l'approdo al Vado, dove Calvani completerà il reparto portieri insieme ad Andrea Bellocci e Andrea Sala.
Benvenuto a Vado, Simone!