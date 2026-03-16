Sampdoria, buone notizie per Lombardo: Coda e Pierini hanno lavorato in gruppo

La Sampdoria si avvicina alla trasferta in casa della Carrarese, in programma mercoledì al “Dei Marmi” di Carrara (ore 20.00). Dopo una sessione di videoanalisi, Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento mattutino sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e partitella su spazi ridotti, alla quale non hanno preso parte i calciatori maggiormente impiegati con il Venezia che si sono dedicati a lavori aerobici di recupero. Con il gruppo hanno lavorato Massimo Coda e Nicholas Pierini.

Gestione precauzionale per Matteo Palma; terapie per Oliver Abildgaard, Dennis Hadžikadunić e Liam Henderson. Permesso familiare per il neopapà Edoardo Soleri. Domani, martedì, è in programma nel pomeriggio la seduta di rifinitura a cui seguiranno la cena e la partenza per il ritiro.