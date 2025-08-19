Ufficiale Sampdoria, nuovo rinforzo fra i pali: arriva lo svincolato Coucke

Dopo le visite mediche sostenute nei giorni scorsi il portiere Gaetan Coucke è ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Lo comunica la Lega B nell'apposita sezione dedicata al deposito dei contratti presente sul proprio sito ufficiale.

Classe ‘98, cresciuto nel Genk dove ha disputato 23 presenze in prima squadra prima di vestire le maglie di Mechelen (124 gare) e Lommel (34 presenze) sempre in Belgio, il portiere è reduce da una stagione all’Al-Orobah in Arabia Saudita dove è sceso in campo in 33 occasioni. Coucke arriverà a parametro zero essendo svincolato dal club arabo. Ora si attende il comunicato del club blucerchiato per conoscere i dettagli del contratto firmato dall'estremo difensore belga.