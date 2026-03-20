Sampdoria, panchina a rischio: Lombardo possibile addio. Si valutano D'Angelo e Friis

Non c'è pace per la panchina della Sampdoria. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX la sconfitta di Carrara ha aperto una nuova crisi in casa blucerchiata, e il futuro di Attilio Lombardo è tutt'altro che chiaro. Sei giornate senza vittorie, due soli punti raccolti, nessuno ha fatto peggio in quel lasso di tempo, e una dirigenza che non nasconde i propri dubbi. La partita di sabato contro l'Avellino di Davide Ballardini è di fatto uno spartiacque: o Lombardo vince e guadagna tempo, o l'esonero diventa una prospettiva sempre più concreta.

CdA in programma oggi: nessuna linea condivisa

Nel pomeriggio di oggi è in agenda un consiglio di amministrazione da remoto, al quale parteciperanno il presidente Manfredi, il vicepresidente De Gennaro, il CEO sport Jesper Fredberg, l'ad corporate Fiorella e il singaporese Ting Yong Tan, portavoce dell'investitore Tey. Il tema tecnico è diventato prioritario, ma non esisterebbe a priori una posizione condivisa tra le anime del club. Nella mattinata di, intanto, sia Fredberg che il ds Andrea Mancini si erano confrontati separatamente con la squadra e con i capitani dello spogliatoio al 'Mugnaini', in una sessione iniziata alle 9.30 e caratterizzata da tensione palpabile.

Vale la pena ricordare che Lombardo è stato ingaggiato come uomo del club, con contratto triennale, e non è direttamente legato alla gestione Gregucci/Foti. Non a caso, già al momento del suo insediamento il 9 marzo, lo stesso Fredberg aveva voluto inserire nel comunicato ufficiale una formula di salvaguardia: "la squadra è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo". Una finestra lasciata aperta sin dall'inizio.

Il caso Diana: già a Genova, ma tutto si complica

Nel mezzo del caos è emersa la figura di Aimo Diana. L'ex calciatore blucerchiato era stato individuato come secondo di Lombardo, ruolo rimasto vacante dopo l'esonero di Foti. Diana, 48 anni, aveva trovato ieri l'accordo per la rescissione del contratto con l'Union Brescia in Serie C ed era già arrivato a Genova, pronto per prendere parte al primo allenamento al 'Mugnaini' questa mattina. Salvo complicazioni. Perché nel pomeriggio di ieri gli scenari sono cambiati di nuovo: con la posizione di Lombardo traballante, quella di Diana diventa di riflesso superflua. Anche il suo destino sarà sul tavolo del CdA di oggi.

I candidati in caso di esonero

Un quarto cambio tecnico stagionale imporrebbe scelte rapide e meditate, senza il lusso di ulteriori rinvii. Sul fronte italiano, i profili monitorati sono quelli di Luca D'Angelo e Guido Pagliuca, entrambi però ancora sotto contratto e intenzionati a ottenere garanzie anche per la prossima stagione, oltre al sempreverde Giuseppe Iachini. La componente singaporese della proprietà potrebbe invece spingere per un nome straniero: in questo senso resta concreta la pista che porta a Lars Friis, già circolato in orbita blucerchiata e attualmente senza panchina.

Il tempo stringe. E questa volta, a Genova, non ci sarà spazio per il solito ritornello del "adesso riflettiamo".