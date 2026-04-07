Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"

Nicholas Pierini, attaccante della Sampdoria, ha commentato ai canali ufficiali del club blucerchiato l'importante successo nello scontro salvezza con l'Empoli. Queste le sue parole riportate da Sampdorianews.net:

"Vittoria importantissima. Soprattutto non è mai facile ripartire dopo la sosta: noi siamo stati bravi a portare a casa il risultato, a tenere botta, e siamo contenti. Cercheremo sicuramente di continuare così.

Gol importante ma non conta tanto chi segna: siamo in una situazione nella quale dobbiamo guardare al collettivo. Io sono contento, sicuramente, ma non cambia chi fa gol: l'importante è riuscire a portare a casa i punti.

Sono arrivato qui alla Samp con grande voglia di giocare e di mettermi a disposizione della squadra e del mister, quindi sono contento che il lavoro stia dando i suoi frutti. Anche quando ero al Sassuolo, nella prima parte di stagione, non ho mai smesso di lavorare, nemmeno quando ero qui e mi sono infortunato.

Sicuramente questi punti ci danno un po' di ossigeno, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, perché tutte le partite sono importanti e toste. Soprattutto adesso che andiamo a Pescara: loro sono in grande fiducia, hanno vinto anche oggi, quindi sarà una partita molto complicata."