TMW Sampdoria, rientro in gruppo per Begic e Palma: Viti in dubbio per la sfida al Bari

Meno due alla sfida contro il Bari. Venerdì sera la Sampdoria scenderà in campo al "Ferraris" per affrontare i biancorossi pugliesi in uno scontro diretto per salvezza. La partita è molto importante specialmente dopo il ko di Mantova di sabato scorso che ha di fatto riavvicinato i blucerchiati alle zone pericolanti della graduatoria. Una gara da non sottovalutare e soprattutto che dovrà servire a confermare l'ottimo trend casalingo mostrato in queste ultime partite da Brunori e compagni per cercare di ritrovare il sorriso e riprendere la risalita.

In gruppo Begic e Palma

Buone notizie arrivano dall'infermeria con Tjas Begic e Matteo Palma che si sono allenati regolarmente con il gruppo questa mattina. I due giocatori sono recuperati e convocabili per la sfida contro i pugliesi. Per quanto riguarda il difensore classe 2008 si tratta di un ritorno dopo un mese di assenza, prima per la squalifica rimediata contro lo Spezia e poi per un problema fisico.

Viti in forse per venerdì

Per quanto riguarda Mattia Viti si è allenato ancora a parte. il difensore prosegue il suo lavoro di gestione dei sovraccarichi di lavoro accumulati nelle ultime tre gare disputate. Il centrale arrivato a gennaio dalla Fiorentina, via Nizza, è dunque in dubbio per la gara contro il Bari.