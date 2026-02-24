TMW Sampdoria, le ultime da Bogliasco: si ferma Coda, Begic migliora, Palma verso il rientro

Allenamento mattutino per la Sampdoria al centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco. La sfida col Bari è alle porte, venerdì sera alle 21 al "Ferraris", e la squadra blucerchiata è al lavoro per mettersi alle spalle la sconfitta di Mantova e cercare i tre punti in uno scontro salvezza importante. La brutta notizia riguarda Massimo Coda che ha interrotto la seduta anzitempo. L'attaccante ha accusato un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore ma le sensazioni non sono delle migliori.

La situazione di Barak

Anche Antonin Barak ha interrotto l'allenamento prima del tempo. Il fantasista ceco convive da mesi con un problema alla caviglia ed effettuando determinati movimenti sente male. Oggi l'ex viola è caduto in seguito ad un contrasto, si è rialzato ma ha comunque sentito dolore per questo motivo che è andato negli spogliatoi a scopo precauzionale.

Prime corsa per Begic

Le buone notizie arrivano da Tjas Begic che ha iniziato a corricchiare sul campo dopo la contusione, con ematoma, rimediata al "Martelli" sabato scorso. Le sensazioni per l'ex Parma sono positive anche se si aspetta, sempre a scopo cautelativo, gli ultimi allenamenti. Prosegue l'iter di recupero di Matteo Palma. Il difensore adesso spera in una convocazione per la sfida contro i pugliesi mentre Mattia Viti, 5 presenze con la Samp per un totale di 394 minuti, deve solo gestire alcuni sovraccarichi di lavoro considerato il fatto che nella prima parte di stagione ha collezionato solamente 607 minuti in 16 partite giocate.