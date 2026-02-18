Samp, Viti è tornato in gruppo. Ma al rientro dal campo ha trovato la casa svaligiata dai ladri

La buona notizia riguarda il lato campo, con il suo rientro in gruppo seppur senza la disputa della partitella, ma a Mattia Viti il resto ha sorriso ben poco: giornata decisamente infausta per il neo acquisto della Sampdoria, che ha visto il suo appartamento - nel quartiere di Genova Nervi - svaligiato dai ladri, che hanno portato via soldi e gioielli per un valore di circa 20mila euro.

A ricostruire la vicenda, tra gli altri, il portale ligurianotizie.it, che racconta di come sia stato lo stesso calciatore blucerchiato a chiamare la polizia, subito accorsa sul posto: ovviamente sono state subito avviate le indagini, con gli investigatori che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, con il fine di risalire agli autori del reato. Anche perché, poche ore prima, ma in zona Genova Sturla, è stato segnalato un altro maxi furto in una villetta, da cui i ladri hanno sottratto una cifra quattro volte superiore a quella rubata a casa di Viti.

Saranno attesi sviluppi in merito alla vicenda, per la quale si pensa che ci siano stati anche appostamenti precedenti per conoscere le abitudini di Viti, ma di sicuro son state ore non positive per il calciatore, che vive in zona solo da poche settimane.