Scozzarella: "Nel mio futuro vedo il Monza. Peccato che forse non ci sarà Balotelli"

Come riferisce monza-news.it, a Binario Sport è intervenuto il centrocampista del Monza Matteo Scozzarella, che ha parlato tra presente e futuro: “Le aspettative di questi sei mesi sono state condizionate dal fatto di non essere arrivati a giocare la finale playoff, ma, risultato a parte, i mesi passati a Monza sono stati positivi per i compagni e gli stimoli che ho trovato. Il rammarico più grande è stato il secondo posto perso contro la Salernitana. Mi aspettavo di più dai playoff e speravamo di poter arrivare alla finale e giocarcela fino in fondo. Ma nel mio futuro vedo il Monza perché era un mio desiderio venire qui e il fatto di non aver raggiunto subito l’obiettivo mi dà maggiori stimoli: le pressioni a Monza sono d’obbligo per il carisma e le ambizioni della società. Più che togliercele nella B dell’anno prossimo saremo più consapevoli e capaci di conviverci”.

Nota extra su Mario Balotelli, che pare prossimo all'addio ai biancorossi: “Mario è indiscutibilmente un giocatore tecnicamente e fisicamente estraneo alla categoria della B. Mi auguro di vederlo ancora a Monza l’anno prossimo, anche se sarà difficile".