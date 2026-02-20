Serie B, 26ª giornata: Frosinone-Empoli 2-2. I ciociari agganciano in classifica il Venezia
Doveva essere l'occasione per il sorpasso e la riconquista, almeno per una notte del primo posto della classifica di Serie B, e invece la gara contro l'Empoli è valsa 'solo' l'aggancio in vetta al Venezia.
Soddisfazione, dunque, a metà per il Frosinone di Massimiliano Alvini che pareggia 2-2 contro i toscani l'anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie B.
Decisivi per la sfida dello 'Stirpe' i gol di Stiven Shpendi, sul fronte azzurro, e del tandem Ghedjemis-Koutsoupias per i ciociari. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Sabato 21 febbraio
Ore 15:00 - Virtus Entella-Catanzaro
Ore 15:00 - Mantova-Sampdoria
Ore 15:00 - Padova-Bari
Ore 15:00 - Palermo-Sudtirol
Ore 15:00 - Venezia-Pescara
Ore 17:15 - Cesena-Spezia
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 53
Frosinone 53*
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Empoli 30*
Carrarese 30
Padova 29
Sampdoria 29
Avellino 28
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18
* una gara in più