Serie B, Ascoli-Reggina: Sottil ritrova Kragl, conferme invece per Baroni

Uno scontro che possiamo definire da salvezza, sette punti di distacco tra Ascoli e Reggina che si affrontano questo pomeriggio al Del Duca per la giornata numero diciassette del campionato di Serie B. Prova a cambiare passo la formazione bianconera, l'arrivo in panchina di Sottil dopo l'esonero di Delio Rossi sembra aver dato una scossa anche se rimane l'ultimo posto in classifica. Con l'ex tecnico di Pescara e Catania alla guida sono arrivati due risultati positivi, prima il successo per 2-0 contro la Spal e poi il pareggio contro l'Empoli in due sfide certamente proibitive dove è stato guadagnato il massimo. Sabiri la chiave dei buoni risultati, un talento che sta mettendo in mostra la formazione marchigiana. Di contro una Reggina che anche con il cambio in panchina ha cambiato indubbiamente passo. Prima il successo con la Reggiana poi quello sofferto in casa contro la Cremonese, due risultati importanti per portarla fuori dalla zona rossa della classifica ma il pericolo è dietro l'angolo. L'ultimo incrocio al Del Duca risale esattamente a otto anni fa, fu la Reggina ad avere la meglio con un secco 0-3 con tripletta di David Di Michele.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Arrivano buone notizie dall'infermeria per Andrea Sottil, il tecnico marchigiano infatti ritrova il jolly Olli Kragl che può giocarsi una maglia da titolare. Chi non ci sarà invece è l'ex Carpi Saric, quest'ultimo sarà sostituito in mediana dal rientrate Cavion al fianco di Buchel e Gerbo. Nel 4-3-1-2 bianconero ovviamente maglia da titolare per Sabiri, gol incredibili per il giovane talento che farà da regista avanzato alle spalle della coppia d'attacco formata da Chiricò e Bajic. In difesa si va verso la conferma lungo la corsia destra di Tofanari.

COME ARRIVA LA REGGINA - Marco Baroni comincia a recuperare qualche elemento per giocarsi meglio le sue carte salvezza. A disposizione German Denis che nel 4-2-3-1 partirà sicuramente dalla panchina per far spazio nuovamente a Rigoberto Rivas da finto centravanti. Non ci sarà ancora Jeremy Menez mentre si vede per la prima volta tra i convocati Charpentier dopo il lunghissimo infortunio. Confermato Folorunsho sulla trequarti mentre in difesa Stavropoulos ha scontato la squalifica e si gioca una maglia con Cionek al fianco di capitan Loiacono. In porta ancora Guarna che ha scalzato Plizzari.