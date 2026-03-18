Serie B, botta e risposta in otto minuti fra Frosinone e Bari: al 45° il risultato è 1-1
Frosinone e Bari vanno al riposo sull'1-1 nella prima delle quattro gare in programma questa sera in Serie B. Succede tutto all'inizio allo Stirpe con gli ospiti che pronti via sbloccano il risultato con Rao, bravo a girare di prima intenzione un cross basso di Moncini, e i padroni di casa che pareggiano dopo altri cinque minuti con un'azione personale di Fini, all'esordio dal primo minuto. La gara per il resto si gioca su buoni ritmi, nonostante la pioggia incessante, con il Frosinone che si fa vedere maggiormente in area avversaria, mentre il Bari cerca di pungere in contropiede.
SERIE B - 31ª GIORNATA
Palermo-Juve Stabia 2-2
11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)
Mantova-Cesena 3-0
6' aut. Zaro, 58' Meroni,90+3' Mancuso
Reggiana-Monza 0-0
Spezia-Empoli 1-1
69' Artistico (S), 90+6' rig. Saporiti (E)
Venezia-Padova 3-1
41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 75' Kike Perez (V), 82' Capelli (P)
Mercoledì 18 marzo
Frosinone-Bari 1-1
2’ Rao (B), 7’ Fini (F)
20.00 Avellino-Sudtirol
20.00 Carrarese-Sampdoria
20.00 Pescara-Virtus Entella
Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)