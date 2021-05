Serie B, Chievo-Ascoli: veneti ad un passo dal traguardo playoff

Fischio d’inizio alle ore 14.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La Serie B è giunta al termine della sua regular season, con le partite valide per la 38^ giornata. Tanti verdetti ancora in ballo, con Chievo-Ascoli decisiva per la qualificazione ai playoff dei veneti. La formazione clivense è settima in classifica e quindi con un successo è certa del pass per gli spareggi promozione, ma si troverà di fronte un Ascoli libero mentalmente e voglioso di far bene. Appuntamento alle ore 14.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Antonio Di Martino di Teramo.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Fare l’ultimo sforzo per centrare i playoff, obiettivo importante e certamente non scontato. Alfredo Aglietti chiede questo ai suoi ragazzi, galvanizzati dal successo contro la Virtus Entella che ha messo il destino nelle loro mani. Con una vittoria i veneti accedono agli spareggi promozione: traguardo da raggiungere attraverso una partita intelligente nelle due fasi e sul piano della gestione delle energie a disposizione. A livello di formazione Aglietti ha convocato tutti, sperando di poter schierare qualcuno degli indisponibili nelle gare precedenti. Tra i candidati ci sono Mogos e De Luca, rispettivamente la corsia di destra della difesa e per il ruolo di prima punta. Per il resto, il 4-4-2 gialloblù non dovrebbe presentare grosse novità.

COME ARRIVA L’ASCOLI – Chiudere in bellezza il campionato, con l’ennesima vittoria di una seconda parte di stagione con i fiocchi. Il tecnico dell’Ascoli Andrea Sottil non vuole andare a Verona in gita, ma intende onorare l’impegno contro il Chievo dando continuità agli ottimi risultati che hanno consentito ai marchigiani di salvarsi con un turno d’anticipo. Sul piano del modulo di gioco, Sottil dovrebbe confermare il 4-3-1-2. Davanti a Leali, la linea difensiva a quattro dovrebbe prevedere Pucino e Kragl sulle fasce mentre Brosco e Avlonitis in mezzo. Regia affidata a Buchel, con Caligara e Saric come interni. Sabiri verrà posizionato sulla trequarti, alle spalle della coppia Bajic-Dionisi.