Serie B, Chievo-Entella: due squadre in salute e a caccia di punti

vedi letture

Fischio d’inizio alle ore 19.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Dopo una settimana di pausa riprende il campionato di Serie B, con le partite valide per la 18^ giornata. Ad aprire le danze è Chievo-Entella: due formazioni reduci da buoni risultati e con l’obiettivo di risalire la classifica. I gialloblù - a cui mancano due partite da recuperare – sono momentaneamente fuori dalla zona playoff, mentre i liguri navigano ancora in zona retrocessione nonostante il trend positivo. Un match che si annuncia ricco di emozioni, tra due squadre che ultimamente hanno fatto vedere buon calcio oltre ad ottenere risultati. Appuntamento alle 19.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Daniele Paterna di Teramo.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Cominciare nel migliore dei modi un tour de force nel mese di gennaio, che può segnare la stagione in positivo o in negativo. Il Chievo arriva alla sfida contro l’Entella con queste intenzioni, dovendo affrontare entro la fine del mese tante gare ravvicinate tra giornate in programma e recuperi. Un susseguirsi di impegni che però non spaventa Aglietti, che ha recuperato gran parte degli indisponibili tra cui il lungodegente Vaisanen. Gli unici assenti in vista del match di oggi sono Palmiero e Canotto: il primo per squalifica, il secondo per infortunio. Dubbi sul sistema di gioco che adotteranno inizialmente i clivensi, con il mister indeciso tra la conferma del 4-3-3 e il ritorno al 4-4-2. Nel caso in cui dovesse optare per la prima ipotesi, Ciciretti e Giaccherini agirebbero ai lati di una prima punta (con Djordjevic e Margiotta come principali candidati). Per il ruolo di regista in sostituzione di Palmiero, Viviani appare in vantaggio su Zuelli e Obi.

COME ARRIVA L’ENTELLA – Non smettere di correre, perché c’è ancora molta strada da fare. L’Entella non può guardarsi allo specchio e provare soddisfazione per le tre vittorie consecutive conquistate prima della breve sosta, perché la zona retrocessione è ancora una triste realtà. La squadra di Vivarini ha comunque mostrato un’inversione di tendenza notevole, passando da compagine in grossa difficoltà e già avviata verso il ritorno in Serie C a concorrente credibile e agguerrita nella lotta salvezza. Sarebbe importante proseguire la striscia positiva, battendo un Chievo che molto probabilmente verrà affrontato con il solito 4-3-1-2. In mezzo al campo mancherà Paolucci per squalifica: in ballottaggio Brescianini e Crimi per sostituirlo. Per il resto non dovrebbero esserci grossi cambiamenti rispetto alla formazione vista dal primo minuto nella sfida vinta per 1-0 contro il Cittadella.