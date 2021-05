Serie B, Cittadella-Venezia: Zanetti senza lo squalificato Maleh

Calcio d'inizio alle ore 21:15. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella finale di andata dei play-off della Serie BKT 2020/2021 il Cittadella del tecnico Roberto Venturato affronta il Venezia del tecnico Paolo Zanetti presso lo Stadio "Pier Cesare Tombolato".

COME ARRIVA IL CITTADELLA - I granata arrivano a questa finale dei play-off dopo aver superato in semifinale il Monza (AS Cittadella vs AC Monza 3-0 del 17 maggio 2021 e AC Monza vs AS Cittadella 2-0 del 20 maggio 2021).

Venturato, che vuole ipotecare una storica promozione in Serie A, sembra orientato a scendere in campo con il classico 4-3-1-2 con l'albanese Kastrati tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Ghiringhelli, Perticone, Frare e Donnarumma. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno D'Urso, Iori e Gargiulo. Davanti, alle spalle della coppia composta dall'italo-camerunense Tsadjout e Baldini, vestirà i panni del trequartista Proia.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Gli arancioneroverdi sono arrivati a disputare questa finale dopo aver superato il Lecce in semifinale (Venezia FC vs US Lecce 1-0 del 17 maggio 2021 ed US Lecce vs Venezia FC 1-1 del 20 maggio 2021).

Zanetti, che dovrà fare a meno del centrocampista italo-marocchiono '98 Maleh squalificato, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3 con il finlandese Mäenpää in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Mazzocchi, dall'austriaco Svoboda, Ceccaroni e Molinaro. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato dall'italo-marocchino Dezi, dal francese Taugourdeau e dallo sloveno Črnigoj. In attacco, il tridente composto da Aramu, Forte e Di Mariano.