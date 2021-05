Serie B, Cittadella-Virtus Entella: veneti a caccia di punti pesanti per i playoff

Cittadella-Virtus Entella è una delle gare della 36esima giornata di Serie B. Si gioca in un insolito martedì pomeriggio per via dello stop imposto della Lega per recuperare le gare perse per via dell'emergenza Covid. Al Tombolato il Cittadella va a caccia di punti pesanti per la conquista dei playoff. Di fronte ci sarà la Virtus Entella, aritmeticamente retrocessa in Serie C. Una gara, dunque, quasi a senso unico con i granata che cercheranno la vittoria per mettere pressione alle avversarie in lotta per un posto nella post-season. Per l'onore, invece, la Virtus Entella che si avvia a concludere così la sua avventura nella serie cadetta dopo sette anni. Questo sarà il 10° confronto tra Cittadella e Virtus Entella in Serie B: nessuno dei nove incontri precedenti è terminato in parità (tre vittorie per il Cittadella, sei per l’Entella). Calcio d'inizio alle ore 14.00

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Il Cittadella ha vinto le ultime due partite di campionato e non arriva a tre successi di fila da dicembre (quattro in quel caso). Nessuna squadra ha segnato più gol di testa del Cittadella in questo campionato (14, al pari del Monza). Il Cittadella è reduce da 2 vittorie consecutive, di cui l’ultima 1-3 sul campo del Lecce e non perde dalla gara esterna contro il Vicenza dello scorso 2 aprile. I padroni di casa che si trovano in questo momento al 6° posto in classifica con 53 punti, in piena zona playoff e a -8 dalla zona promozione. Probabile 4-3-1-2 con Vita alle spalle di Ogunseye e Tsadjout.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - La Virtus Entella da una sconfitta interna 1-2 contro il Vicenza e non vince addirittura dalla gara casalinga contro proprio lo stesso Cittadella dello scorso 4 gennaio. Una Virtus Entella che si trova attualmente all’ultimo posto in classifica con 23 punti, ormai già retrocesso e quindi senza obiettivi. La squadra ligure potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Cittadella per la prima volta dal 2015 e ottenere due clean sheet consecutivi contro questo avversario per la prima volta in assoluto. La squadra di Volpe ha vinto solo una delle 17 partite giocate in trasferta nel campionato cadetto in corso: l’ultima squadra ad aver vinto solo una delle prime 18 gare esterne di Serie B è stata la Ternana nella stagione 2017/18. Probabile 4-3-1-2 per Volpe con Schenetti alle spalle di De Luca e Mancosu.