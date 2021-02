Serie B, Frosinone-Venezia: subito pronti i nuovi acquisti per Nesta e Zanetti

vedi letture

Fischio d'inizio alle 14. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Punti playoff in palio al "Benito Stirpe". Questo pomeriggio Frosinone e Venezia si affronteranno per il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B. Una partita molto interessante per quanto concerne le zona alta della classica con i padroni di casa che hanno 28 punti in classifica contro i 29 degli uomini allenati da Paolo Zanetti. Una classifica molto corta quella del torneo cadetto che vede dieci squadre raccolte in otto punti: dai 35 di Monza e Chievo, seconde forze del campionato, ai 27 del Pisa undicesimo in graduatoria. Tutto può succedere con laziali e veneti che cercano l'ingresso nella zona spareggi per il salto di categoria. La sfida di andata si è conclusa 2-0 per il Frosinone sul Venezia grazie ai gol realizzati nel secondo tempo da Novakovich e da Szyminski.

COME ARRIVA IL FROSINONE - I gialloazzurri di Nesta sono ancora a caccia del primo successo del nuovo anno. L'ultima vittoria infatti è datata 2020, più precisamente 15 dicembre. In quell’occasione i ciociari espugnarono il Mapei Stadium di Reggio Emilia superando i granata per 2-1 con reti di Parzyszek e Rohden. Da quel momento sono arrivati cinque pareggi e tre sconfitte. Resta incertezza sulla formazione iniziale, possibile il 4-3-3 per Nesta che però potrà contare sui nuovi innesti dal mercato Brignola, Iemmello e Vitale. Out invece gli infortunati Iacobucci, Ciano, Luciani e Baroni.

COME ARRIVA IL VENEZIA - I lagunari sono reduci dal pareggio in casa del Vicenza nel derby veneto. La squadra di Paolo Zanetti non è andata oltre lo 0-0 al "Menti" proseguendo comunque la mini-striscia positiva di risultati dopo il successo per 1-0 contro il Cittadella che aveva posto fine ad una serie negativa di quattro pareggi e due sconfitte. Buone notizie arrivano dall'infermeria per il tecnico arancioneroverde che ritrova Ferrarini e Rossi, positivi al Covid, oltre al recuperato Bjarkason e al nuovo acquisto Dezi, pronto per oggi.