Serie B, gli arbitri della 36ª giornata. Venezia verso la A: la gara con l'Empoli affidata a Perri
È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie B 2025/26, che si giocherà tra venerdì 24 e sabato 25 aprile; giornata nella quale il Venezia potrebbe centrare la promozione in A.
Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:
MONZA - MODENA
Federico Dionisi de L'Aquila
Bercigli - Bianchini
IV Ufficiale: Burlando
Var: Pezzuto
Avar: Monaldi
AVELLINO - BARI
Gianluca Manganiello di Pinerolo
Ricci - Emmanuele
IV Ufficiale: Collu
Var: Fourneau
Avar: Rutella
CATANZARO - SPEZIA
Marco Piccinini di Forlì
Regattieri – El Filali
IV Ufficiale: Vingo
Var: Ghersini
Avar: Pezzuto
FROSINONE - CARRARESE
Antonio Rapuano di Rimini
Ceccon - Monaco
IV Ufficiale: Colelli
Var: Santoro
Avar: Pairetto
PESCARA – JUVE STABIA
Daniele Perenzoni di Rovereto
Belsanti - Catallo
IV Ufficiale: Zanotti
Var: Prontera
Avar: Fourneau
REGGIANA - PALERMO
Ermanno Feliciani di Teramo
Cipressa - Miniutti
IV Ufficiale: Di Marco
Var: Nasca
Avar: Serra
SUDTIROL - MANTOVA
Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno
Giuggioli - Zezza
IV Ufficiale: Mazzer
Var: Gualtieri
Avar: Guida
VIRTUS ENTELLA - PADOVA
Luca Massimi di Termoli
Mokhtar - Votta
IV Ufficiale: Galipò
Var: Baroni
Avar: Prenna
VENEZIA - EMPOLI
Mario Perri di Roma 1
Scatragli - Pistarelli
IV Ufficiale: Mucera
Var: Maggioni
Avar: Di Vuolo
CESENA - SAMPDORIA
Paride Tremolada di Monza
Preti - Colaianni
IV Ufficiale: Eremitaggio
Var: Volpi
Avar: Mazzoleni
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.