Serie B, gli arbitri della 36ª giornata. Venezia verso la A: la gara con l'Empoli affidata a Perri

È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie B 2025/26, che si giocherà tra venerdì 24 e sabato 25 aprile; giornata nella quale il Venezia potrebbe centrare la promozione in A.

Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:

MONZA - MODENA

Federico Dionisi de L'Aquila

Bercigli - Bianchini

IV Ufficiale: Burlando

Var: Pezzuto

Avar: Monaldi

AVELLINO - BARI

Gianluca Manganiello di Pinerolo

Ricci - Emmanuele

IV Ufficiale: Collu

Var: Fourneau

Avar: Rutella

CATANZARO - SPEZIA

Marco Piccinini di Forlì

Regattieri – El Filali

IV Ufficiale: Vingo

Var: Ghersini

Avar: Pezzuto

FROSINONE - CARRARESE

Antonio Rapuano di Rimini

Ceccon - Monaco

IV Ufficiale: Colelli

Var: Santoro

Avar: Pairetto

PESCARA – JUVE STABIA

Daniele Perenzoni di Rovereto

Belsanti - Catallo

IV Ufficiale: Zanotti

Var: Prontera

Avar: Fourneau

REGGIANA - PALERMO

Ermanno Feliciani di Teramo

Cipressa - Miniutti

IV Ufficiale: Di Marco

Var: Nasca

Avar: Serra

SUDTIROL - MANTOVA

Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Giuggioli - Zezza

IV Ufficiale: Mazzer

Var: Gualtieri

Avar: Guida

VIRTUS ENTELLA - PADOVA

Luca Massimi di Termoli

Mokhtar - Votta

IV Ufficiale: Galipò

Var: Baroni

Avar: Prenna

VENEZIA - EMPOLI

Mario Perri di Roma 1

Scatragli - Pistarelli

IV Ufficiale: Mucera

Var: Maggioni

Avar: Di Vuolo

CESENA - SAMPDORIA

Paride Tremolada di Monza

Preti - Colaianni

IV Ufficiale: Eremitaggio

Var: Volpi

Avar: Mazzoleni