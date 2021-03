Serie B, il Cittadella blocca l'Empoli: 1-1 il risultato finale, toscani a +3 sul Monza

vedi letture

L'Empoli non ne approfitta, ma rimane comunque in prima posizione. Il Cittadella blocca la corsa promozione della compagine toscana: finisce 1-1 coi gol di Bajrami e Proia. Il Monza dunque recupera due punti fondamentali, ma con una sola sconfitta stagionale la squadra di Dionisi resta in testa al campionato cadetto. I veneti, invece, rimangono nel treno playoff: sesto posto in classifica a quota 41, insieme alla SPAL e con un punto di vantaggio sul Lecce. Nel prossimo turno gli azzurri se la vedranno con il Vicenza mentre la squadra di Venturato sfiderà il Pisa.