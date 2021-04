Serie B, Lecce-Salernitana: la corazzata contro la rivelazione

vedi letture

Nel segno di Massimo Coda. Grande ex e uomo dei record che, però, incredibilmente non ha mai segnato in carriera contro i granata. Lecce-Salernitana profuma di A, vale mezza promozione diretta ed è uno scontro da cerchiare in rosso. Nessuno, a inizio stagione, avrebbe mai potuto immaginare che la formazione di Castori, in un clima di spaccatura totale e scetticismo, potesse contendersi la seconda piazza con un Lecce costruito benissimo da Corvino e che mantenuto l'ossatura della A rinforzandosi a gennaio con giovani di sicuro talento. Curiosità: arbitrerà Chiffi, proprio come accadde all'andata.

COME ARRIVA IL LECCE

Mister Corini deve fare a meno di Listkowski e Mancosu, operato d'appendicite e out anche per le prossime due gare. La rosa, però, è talmente folta e ricca di talento che sono assenze quasi indolori. In conferenza stampa il tecnico ha lasciato intendere che i nazionali riposeranno, capiremo se è stata pretattica o effettivamente saranno presi in considerazione nella ripresa. Hjulmand, ad esempio, per media voto è tra i migliori in questo girone di ritorno e viene difficile immaginare possa partire dalla panchina in uno scontro che vale la promozione diretta. Al suo posto, però, ci sarebbe Tachsidis, non propriamente l'ultimo arrivato. Nel 4-3-1-2 troverà spazio Henderson dietro le punte, sarà Pettinari (oggetto del desiderio della Salernitana sia a settembre, sia a gennaio) ad affiancare Massimo Coda per la quinta gara consecutiva, con Rodriguez pronto a subentrare e Stepinski ad ora leggermente indietro nelle gerarchie. In mediana ci sarà senza dubbio Bjorkengren, ballottaggio Majer-Paganini con il primo leggermente favorito. Scelte fatte anche in difesa: davanti a Gabriel ci saranno Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo, recuperato in extremis al pari di Calderoni.

COME ARRIVA LA SALERNITANA

Castori deve fare a meno di tante pedine importanti come Durmisi, Aya, Gondo, Lombardi e Dziczek, senza dimenticare che Antonucci è fuori rosa e ci sono tre elementi rientrati dalla Nazionale praticamente 24 ore fa. La difesa non prende gol da sette giornate e potrebbe essere riconfermata in blocco: Bogdan e Gyomber sono certi di una maglia, Veseli è favorito su Mantovani. A sinistra intoccabile Jaroszynski, a destra ci sarà Casasola che, in settimana, ha lanciato il guanto di sfida al Lecce parlando chiaramente di partita da vincere per andare in A senza playoff. Terzetto in mediana con quantità e meno qualità: Di Tacchio, Coulibaly e Capezzi garantiscono muscoli, corsa ed esperienza. In avanti l'ex mancato Gennaro Tutino e Milan Djuric, autore di un solo gol in questo girone di ritorno. Andrè Anderson, pur essendo stato uno dei migliori in campo col Brescia 15 giorni fa, dovrebbe partire dalla panchina anche perchè rappresenta l'unica vera alternativa al tandem d'attacco. Ancora una volta fuori per scelta tecnica Kiyine e Cicerelli, quasi mai presi in considerazione nella seconda parte del campionato perchè ritenuti "giocatori di squilibrio" dallo staff tecnico.