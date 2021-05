Serie B, Lecce sprecone e sfortunato, Venezia letale. Al 45° è 1-0 per i lagunari

Come da previsioni è il Lecce a fare la partita, vista la sconfitta per 1-0 dell’andata, al Via del Mare. Al 22° arriva il primo brivido per il Venezia con Maggio, servito da Coda, che calcia e vede il suo tiro deviato da Maleh. Grandi proteste per i padroni di casa che chiedono un calcio di rigore, ma il VAR giudica regolare l’intervento del centrocampista ospite. Al 36° invece i lagunari rischiano di farsi male da soli: tiro di Henderson, Maenpaa sbaglia l’intervento mandando il pallone a sbattere su Molinaro. Solo la traversa salva la squadra di Zanetti. Un minuto dopo ci prova Pettinari da posizione impossibile sfiorando l’incrocio dei pali. Il Venezia resiste e nel finale si fa vedere dalle parti di Gabriel in più di un'occasione fino al rigore fischiato per un contatto fra Maggio e Ceccaroni. Dal dischetto va Aramu che con freddezza glaciale calcia un rigore imparabile all'angolino basso di sinistra battendo Gabriel. Il Lecce prova subito a ristabilire la parità, ma Coda sbatte su Maenpaa all'ultimo minuto di recupero. Ora al Lecce serviranno almeno due reti per ribaltare la partita e accedere alla finale.

Lecce-Venezia 0-1 [and. 0-1] (45° rig. Aramu)