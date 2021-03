Serie B, Monza-Reggiana: Brocchi vuole riscatto, Alvini conta gli assenti

Il turno infrasettimanale della 29^ giornata di Serie B mette a confronto Monza e Reggiana, due neopromosse con obiettivi stagionali molto diversi. La squadra di Brocchi si trova a difendere un prestigioso secondo posto, ma dovrà guardarsi dagli assalti di Salernitana, Lecce e Venezia. Il programma odierno riserva alcuni scontri diretti al vertice, tra cui proprio quello tra veneti e salentini, per cui la gara contro la pericolante Reggiana potrebbe costituire per i brianzoli una buona occasione per riguadagnare vantaggio sulle inseguitrici. Da parte loro, i granata sono alla ricerca di punti vitali dopo una serie di tre sconfitte consecutive che ha minato la sicurezza acquisita nel periodo a cavallo tra gennaio e febbraio, dove erano arrivati risultati incoraggianti come la vittoria a Cittadella.

COME ARRIVA IL MONZA - Anche l'ambiziosa formazione lombarda è reduce da una sconfitta nell'ultimo turno di campionato, uno 0-1 rimediato contro la Reggina figlio di una prestazione sottotono. Per Brocchi questa è l'occasione per tornare sulla rotta giusta, ma dovrà fare a meno di alcune pedine importanti come lo squalificato Bellusci, Barberis, Gytkjaer e soprattutto Mario Balotelli, fermato da una piccola lesione al retto femorale. Nello schieramento iniziale spazio alla coppia offensiva Diaw-Mota, supportata da Boateng, mentre a centrocampo non dovrebbero esserci variazioni rispetto alla gara del Granillo. Al centro della difesa ballottaggio tra Bettella e Pirola per affiancare Paletta, sulle fasce Donati e Sampirisi.

COME ARRIVA LA REGGIANA - La batosta contro la Cremonese ha lasciato l'amaro in bocca in casa granata, per aver fallito un importante scontro salvezza con una diretta concorrente. Oltre al pesante passivo, la gara dello Zini ha comportato anche la squalifica per un turno di Libutti, in seguito al rosso diretto rimediato in avvio di partita. Per mister Alvini si aggiungono agli indisponibili anche Rozzio e Gyamfi, per una difesa tutta da ridisegnare: ci sarà Costa, come centrale o eventualmente esterno di sinistra se Yao non dovesse essere pronto, mentre sulla destra toccherà a Kirwan. Dovrebbero tornare titolari sia Ardemagni come vertice alto del 4-2-3-1, sia Radrezza al centro del terzetto avanzato con Lunetta e Siligardi. Anche Varone potrebbe non essere al top della condizione dopo la gara di sabato, al suo posto è pronto Espeche.