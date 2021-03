Serie B, Pescara-Ascoli 1-1 al 45°: botta e risposta Bidaoui-Dessena in un minuto

Primo tempo in equilibrio all’Adriatico di Pescara nello scontro salvezza fra i padroni di casa e l’Ascoli dove succede tutto nel finale. Al 36° Scognamiglio ferma Bidauoi lanciato a rete e si becca il rosso per fallo da ultimo uomo, cinque minuti dopo è il fantasista bianconero a spezzare l’equilibrio concludendo a rete dopo una serie di dribbling in area avversaria. Sembra il colpo del ko per i padroni di casa che però reagiscono prontamente e con Dessena trovano il pari un minuto dopo: scavetto perfetto a tu per tu con Leali e gara subito rimessa in equilibrio.

Di seguito il programma completo della ventinovesima giornata di Serie B:

Pisa-SPAL 3-0 (43° Marsura, 81° Mazzitelli, 92° Siega)

Entella-Cremonese 0-2 (48° Gaetano, 61° Castagnetti)

Cosenza-Vicenza 1-1 (8' Gliozzi; 51' Valentini)

Venezia-Lecce 2-3 (46° aut. Lucioni, 57é Maleh; 11° Pettinari, 50° e 71° rig. Coda, )

Brescia-Vicenza 1-0 (46° Van de Looi)

ChievoVerona-Frosinone 0-0

Cittadella-Salernitana 0-0

Empoli-Pordenone 1-0 (88° aut. Chrzanowski)

Monza-Reggiana 2-0 (12° Carlos Augusto, 84° Colpani)

Ore 21:00

Pescara-Ascoli 1-1 (42° Dessena; 41° Bidaoui)