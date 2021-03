Serie B, Pescara-Ascoli, Sarà lotta all'ultimo sangue. Cosenza e Reggiana vicini

Andrà in scena, questa sera, una gara non certo entusiasmante ai fini della classifica, ma comunque molto interessante per capire quale delle due compagini risulterà la più determinata a lottare fino all’ultimo sangue ai fini della permanenza in Serie B. Si tratta di Pescara-Ascoli.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli abruzzesi risiedono in una posizione non di certo entusiasmante: penultimo posto e 23 punti in classifica. Nelle ultime cinque partite si registrano una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta, per un totale di sette punti. Numeri non eccezionali, ma comunque incoraggianti in vista di una apertissima lotta salvezza. L’ultima incoraggiante vittoria è arrivata lo scorso 2 maro col Cittadella, poi di nuovo lo scivolone con la Spal e il pareggio col Pordenone.

COME ARRIVA L’ASCOLI - Situazione simile e addirittura peggiore, sul piano dei risultati, per i ragazzi di Sottil. Tre pareggi, due sconfitte nelle ultime cinque e un rendimento decisamente peggiore rispetto a Grassadonia e squadra. L’Ascoli non vince ormai da un mese e mezzo (30 gennaio, gara contro il Brescia).

Entrambe sono divise da un punto di differenza (Pescara 23, Ascoli 24) e distano di poco dal raggiungimento della zona salvezza. Il Cosenza è molto vicino (27), così come la Reggiana (28). Discorso tutt’altro che chiuso dalle parti della zona rossa della Serie B.