Serie B, Pescara-Sampdoria, la carica dei 17 mila. Nei blucerchiati torna Brunori

Pescara e Sampdoria si affronteranno questo pomeriggio ore 15, in uno dei tre scontri diretti previsti dal calendario della 34^ giornata di serie BKT. Il pubblico ha risposto in maniera straordinaria al momento della sua squadra staccando ben 17 mila tagliandi, lo stadio “Adriatico” Giovanni Cornacchia sarà vicino al sold out. Gli abruzzesi stanno vivendo un periodo straordinario di forma, la vittoria di Reggio Emilia ha fatto ritrovare entusiasmo, sopito in parte dalla sconfitta di Empoli. Per la prima volta in stagione il Pescara non è più ultimo ma non vuole fermarsi, serve ancora premere con decisione sull’acceleratore in modo da proseguire la propria corsa. Dall’altra parte i blucerchiati dall’arrivo di Attilio Lombardo hanno ritrovato maggiore equilibrio e solidità, dalla trasferta abruzzese i liguri chiedono continuità e una prova di maturità. Dirige il confronto Marco Piccinini di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Mattia Regattieri di Reggio Emilia e Gilberto Laghezza di Mestre. IV ufficiale Claudio Allegretta di Molfetta. Var Alberto Santoro di Messina, Avar Daniele Chiffi di Padova.

Come arriva il Pescara - Giorgio Gorgone piacevolmente impressionato dall’attaccamento mostrato dai tifosi biancoazzurri, deve fare a meno nell’ordine a Tsadjout, Lamine, Merola e Faraoni. Sono recuperati Graziani e Olivieri insieme a Gravillon e Letizia, aggregati al gruppo dopo aver usufruito di permessi familiari, mentre Cagnano e Acampora tornano dalla squalifica. Nel 4-3-2-1 di partenza Altare e Bettella si sistemeranno al centro della difesa con Capellini e Cagnano in vantaggio su Letizia e Gravillon. Dalla cintola in su non dovrebbero esserci novità: Valzania, Brugman e Caligara a centrocampo, Insigne ed Olzer a supporto di Di Nardo

Come arriva la Sampdoria - Sull’altra sponda Attilio Lombardo non può disporre su Pafundi, Malanca, Venuti ed Henderson. Sono recuperati Hadžikadunic e Brunori che ha scontato il turno di squalifica. Il modulo sarà ancora il 4-3-2-1, al centro della difesa spazio alla coppia composta da Abildgaard e Viti affiancati sugli esterni da Di Pardo e Giordano completando la linea difensiva davanti a Martinelli. Esposito in cabina di regia affiancato da Conti e Barak a ricoprire i ruoli di mezzali. Sulla trequarti Begic e Pierini a supporto del rientrante Brunori con Coda inizialmente in panchina