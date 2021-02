Serie B, Pisa-Empoli: Dionisi punta al derby per consolidare la vetta

Lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani ospiterà alle ore 18 il derby toscano Pisa-Empoli, valido per la 24ª giornata di Serie B. Dopo aver sconfitto la corazzata Monza, la squadra di D'Angelo sogna il colpaccio contro un'altra big per rimanere in scia al gruppo playoff e vendicarsi del ko dell'andata, partita nella quale gli azzurri si imposero in rimonta per 3-1 al Castellani. I ragazzi di Dionisi, a loro volta, hanno tutte le intenzioni di tenere a distanza di sicurezza il gruppo di inseguitrici che mira ad intaccare la leadership empolese: per farlo, sarà necessario ritrovare un successo che manca da tre partite. Arbitrerà l'incontro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

COME ARRIVA IL PISA - D'Angelo pensa a qualche cambiamento di formazione rispetto alla gara contro il Monza. Nel 4-3-1-2 nerazzurro dovrebbe ritrovare posto in difesa Beghetto, al cospetto di Lisi, nella posizione di terzino sinistro. A centrocampo, potrebbero mutare il vertice alto e quello basso, con De Vitis e Vido candidati ad una maglia da titolare: a rischio panchina, quindi, Quaini e Siega. In attacco spazio alla coppia Palombi-Marconi.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Reduce da ben diciassette risultati utili consecutivi in campionato, Dionisi non intende apporre stravolgimenti alla sua "creatura", che si schiererà con il consueto 4-3-1-2. Dopo il pareggio per 1-1 rimediato sul campo della SPAL, si dovrebbe rivedere nella retroguardia azzurra Nikolaou al posto di Casale. Moreo potrebbe avere la meglio su Bajrami nel ruolo di trequartista alle spalle del duo La Mantia-Mancuso, il più prolifico della Serie B con 21 reti totali.