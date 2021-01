Serie B, Reggiana-Vicenza: punti salvezza in palio al Mapei Stadium

Sarà una gara di importanza cruciale per ambedue le compagini, quella del Mapei Stadium di oggi pomeriggio. Da un lato, infatti, la Reggiana cercherà di arginare il trend negativo che recita cinque sconfitte di fila, mentre il Vicenza proverà a mettere la freccia spostandosi nella parte sinistra della classifica. Alvini contro Di Carlo: una sfida tra due amanti del gioco verticale e ricco di intensità.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Con Martinelli out per squalifica, mister Alvini dovrebbe schierare Ajeti sul centro sinistra. Possibile rientro dal primo minuto per Kirwan sulla corsia mancina, così come per Kargbo in avanti. A centrocampo scalpitano Varone e Muratore per un posto in mediana.