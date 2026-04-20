TMW Serie B, si accende la corsa promozione: 4 squadre per due posti con un solo scontro diretto

Sono quattro le squadre che si giocheranno in queste ultime tre giornate i due posti per la promozione diretta in Serie A: Venezia, Frosinone, Monza e Palermo. Queste formazioni hanno infatti fatto il vuoto dietro di loro, il Catanzaro quinto è a -8 dai rosanero, e viaggiano a un ritmo che nelle passate stagioni avrebbe garantito loro la promozione basti pensare che il Pisa lo scorso anno chiuse secondo a quota 76 con ben dieci punti di vantaggio sullo Spezia terzo.

Un solo scontro diretto e tanti ‘testacoda’

La lotta per la promozione si intreccia in maniera molto stretta con quella per la salvezza visto che in queste ultime tre giornate c’è un solo scontro diretto che però potrebbe risultare inutile visto che sarà all’ultima di campionato e vedrà di fronte il Venezia attuale capolista, che con due vittorie sarà già certo della promozione, e un Palermo che deve guardare più al secondo posto che al primo visti i sette punti di ritardo dai lagunari. La squadra di Giovanni Stroppa sarà arbitro anche della corsa salvezza visto che nelle prossime due gare affronterà Empoli e Spezia, mentre il Frosinone sfiderà il Mantova all’ultima di campionato con il Monza che invece nelle ultime due sarà messo di fronte agli stessi virgiliani e poi all’Empoli. Infine i rosanero che alla prossima giocheranno in casa di una Reggiana che attualmente è ultima (in coabitazione con Pescara e Spezia).

Calendari a confronto

Se le prime tre avranno un andamento simile con due gare casalinghe inframezzate da una trasferta, opposto è il destino del Palermo che giocherà una sola volta in casa – contro un Catanzaro che potrebbe essere certo del quinto posto – e due volte andrà a giocarsi le chance promozione lontano dal Barbera.

Venezia 75: Empoli, SPEZIA, Palermo,

Frosinone 72: Carrarese, JUVE STABIA, Mantova

Monza 72: Modena, MANTOVA, Empoli

Palermo 68: REGGIANA, Catanzaro, VENEZIA

In MAIUSCOLO le gare in trasferta