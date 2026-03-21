Serie B, Sudtirol-Frosinone: sfida da seguire, tra stimoli e ambizioni di promozione
In occasione della 32esima giornata di Serie BKT allo stadio Druso di Bolzano il Sudtirol di Castori, attualmente decimo in classifica, ospiterà il Frosinone di Massimiliano Alvini, alla ricerca di punti fondamentali per alimentare il sogno promozione diretta.
COME ARRIVA IL SUDTIROL
Il Sudtirol di Fabrizio Castori arriva alla sfida di oggi dopo un periodo non semplicissimo in campionato, fatto più di bassi che di alti. La formazione trentina è infatti reduce da 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 10 di campionato. Un rendimento non all'altezza della aspettative, che però tiene a distanza di sicurezza il Sudtirol dalla zona retrocessione.
COME ARRIVA IL FROSINONE
A differenza del Sudtirol, il rendimento del Frosinone nelle ultime 10 è stato decisamente migliore. Sicuramente c'è stato qualche pareggio di troppo (5) che ha inceppato il percorso verso la promozione diretta della formazione ciocara, che comunque nelle ultime 3 ne ha vinte due, mantenendo comunque a 3 punti il Monza, che può essere agganciato in classifica proprio in caso di vittoria oggi.