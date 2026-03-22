Sudtirol-Frosinone 1-3, le pagelle: Calò decisivo, Palmisani prezioso. Disastro Masiello

SUDTIROL-FROSINONE: IL RISULTATO FINALE

SUDTIROL

Adamonis 5 - Sorpreso da Raimondo (e Masiello) in occasione del gol. Colpevole sul gol di Calò.

El Kaouakibi 5 - Soffre, ma non troppo, Kvernadze, ma in fase di spinta è nullo. Dal 45’ Frigerio 5.5 - Bravo a gestire e tenere a debita distanza Fiori, messo in ombra da un buon lavoro difensivo.

Masiello 4.5 - Regala a Raimondo il gol del vantaggio. Disastroso anche sul raddoppio di Calò Dal 75’ Bordon 5.5 - Bravo a guidare i compagni di reparto senza soffrire troppo l’ondata ciociara.

Veseli 5 - Si perde completamente la linea lasciando in gioco Ghedjemis, che glaciale chiude i discorsi.

F. Davi 5.5 - Annulla Kvernadze, ma si concentra troppo sulla fase difensiva. Oggi in attacco è mancata un po’ la sua spinta.

Tait 5.5 - Non è riuscito a dare alla sua squadra il giusto ritmo, soprattutto in fase di costruzione. Dal 74’ Crnigoj 5 - Entrato per dare un pò di vivacità alla manovra tirolese, non riesce ad entrare in partita a dovere.

Tronchin 5.5 - Molto lineare, fa girare palla e cerca di occupare la sua zona di campo facendo tanta densità. Ma non basta. Dal 79’ Verdi 5.5 - Ha avuto la palla del pareggio a recupero oramai scaduto, alla fine se n’è uscito con un tiro cross che non ha impensierito nessuno.

Casiraghi 6 - Nettamente il più attivo tra i suoi, ma quel rigore sbagliato ha un po’ macchiato la sua gara, che resta comunque ottima.

Zedadka 5.5 - Non è riuscito a bilanciare a dovere fase offensiva e difensiva. Prestazione incontinente.

Merkaj 5 - Annullato completamente dalla difesa ciociara. La sua prima vera conclusione arriva a pochi minuti dal 90esimo. Dall’88’ Tonin S.V.

Pecorino 6 - Mai pericoloso fino al momento del gol, che ha voluto e cercato con cattiveria e determinazione.

Fabrizio Castori 5.5 - Negli spogliatoi avrà detto qualcosa che ha caricato i suoi al punto giusto. Da salvare la prestazione, non il risultato.

FROSINONE

Palmisani 6.5 - Bravo ad ipnotizzare Casiraghi dagli 11 metri. Nulla può sulla ribattuta di Pecorino. Decisivo su Merkaj a pochi minuti dal 90esimo.

Oyono A. 6 - Partita senza troppe sbavature la sua: attento in fase difensiva, coinvolto in quella offensiva.

Monterisi 6 - Annulla Pecorino, non facendolo mai praticamente respirare.

Calvani 6 - Si trova alla perfezione con i compagni di reparto, allontanando con decisione ogni possibile pericolo proveniente dalle vie centrali.

Bracaglia 6 - Sostituisce nel migliore dei modi Corrado, non facendo assolutamente sentire la sua assenza.

Caló 6.5 - Gol casuale il suo, ma decisivo. Ed è questo quello che conta. Dal 93’ Gelli S.V.

Koutsoupias 6 - Al centro della manovra dei suoi almeno fino al 45esimo. Nella ripresa esce un po’ gioco e ritmi gara, ma è prezioso in fase di ripiego.

Gelli F. 5.5 - Si vede poco, complici anche i ritmi molto lenti di una gara non entusiasmante nel primi tempo. Dal 45’ Cichella 6.5 - Assist al bacio per la rete di Ghedjemis

Fini 6 - Non è stato coinvolto tantissimo dai compagni, ma nonostante questo la sua prova è stato convincente. 70’ Ghedjemis 6.5 - Festeggia la prima convocazione con la nazionale maggiore algerina segnando il 12esimo gol della sua stagione

Raimondo 6 - Croce e delizia. Porta in vantaggio i suoi però regala il rigore del pari al Sudtirol. La sua, comunque, resta una prestazione positiva. Dal 80’ Zilli S.V.

Kvernadze 5 - Tanto fumo e poca sostanza. Delude. Dal 45’ Fiori 6 - Entra e fa meglio del compagno, rendendosi anche pericoloso in alcune circostanze.

Massimiliano Alvini 6.5 - Cambi decisivi per una vittoria che può valere tanto in ottica promozione diretta.