Serie B, Venezia-Brescia: Zanetti rincorre l'Empoli. Clotet si guarda le spalle

Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia andrà in scena, questo pomeriggio, Venezia- Brescia, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa sono in fermento vista l’ottima posizione in classifica che occupano. Il secondo posto va stretto a Paolo Zanetti, che prosegue il suo inseguimento ad un Empoli tornato alla vittoria, ma comunque rallentato dai quattro pareggi consecutivi. Sulla sponda bresciana, invece, si torna a sorridere. Gli uomini di Clotet arrivano da un pareggio e una vittoria che ha permesso di tirare, per adesso un lungo sospiro di sollievo.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Nelle ultime cinque gare il Venezia è la squadra che ha raccolto più punti in assoluto, 13 per l’esattezza, contro Frosinone, Cremonese, Pescara, Entella ed Empoli. Proprio i toscani distano, al momento, di soli tre punti (hanno vinto sulla Reggina martedì scorso). I veneti tenteranno quindi di andare avanti nel loro percorso, finora assai positivo, verso la vetta.

COME ARRIVA IL BRESCIA - In un clima di certo non favorevole visti gli ultimi avvenimenti giudiziari che vedono coinvolto il presidente Massimo Cellino, le rondinelle si sono riprese con orgoglio nelle scorse due gare, conquistando un punto contro l’Entella e vincendo con due gol di scarto sul Cosenza. In casa dei biancazzurri c’è, adesso, maggiore tranquillità in ottica classifica, anche se un eventuale KO con la seconda del torneo potrebbe di nuovo rimescolare le carte in gioco, dal momento che Cremonese e Reggiana sono alle calcagna.