Serie B, Vicenza-Cittadella: Dalmonte unico assente nei biancorossi, out Baldini nei granata

Calcio d'inizio alle ore 19.

Esaurita la sosta per le gare delle Nazionali, è tempo di tornare in campo per le squadre di Serie BKT, impegnate nella 31ª giornata di campionato. Nei sei match preserali in programma, anche il derby veneto tra Vicenza e Cittadella, nella cornice dello stadio "Romeo Menti" del capoluogo di provincia. I padroni di casa sono lanciatissimi dopo la vittoria di misura sul Pescara e, con la zona calda a distanza di sicurezza, possono pensare concretamente ad ambire a qualcosa di più della salvezza: 38 punti e 11ª posizione in classifica per i biancorossi, a sole sei lunghezze dalla zona play-off. Il Cittadella è tornato ai box prima della pausa non esattamente nel suo miglior momento di forma: solo una vittoria nelle ultime sette gare disputate, ultima la sconfitta sul campo di Ferrara contro la Spal. Patavini chiamati ad un deciso cambio di rotta per questo rush finale, con l'obiettivo di migliorare la posizione in vista degli spareggi promozione e magari mettere nel mirino il secondo posto che significherebbe passaggio diretto in massima serie. Calcio d'inizio alle ore 19, arbitra il sig. Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco.

COME ARRIVA IL VICENZA - "Con il Cittadella fare punti non sarà facile. Siamo carichi, motivati e determinati a raggiungere quanto prima la salvezza. Playoff? La motivazione è forte ma fare voli pindarici non serve, l'obiettivo va costruito passo dopo passo". Cautela mista a convinzione nei mezzi a propria disposizione nelle parole di Domenico Di Carlo alla vigilia del derby contro i granata. L'unico indisponibile per la gara è Dalmonte, comunque sulla via del recupero e atteso in gruppo la prossima settimana. Torna tra i convocati Da Riva, così come Cinelli e Cappelletti dopo il turno di squalifica scontato contro il Pescara. Da verificare le condizioni dei reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, possibile che il tecnico di Cassino confermi il 4-3-1-2 con Grandi tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Bruscagin, Pasini (Valentini), Padella e Beruatto. A centrocampo i favoriti per una maglia da titolare sono Da Riva, Rigoni e Cinelli, Pontisso e Agazzi inseguono a ruota. Giacomelli dovrebbe essere confermato nella posizione di trequartista, alle spalle di Meggiorini e uno tra Longo (favorito) e Lanzafame.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - "Dobbiamo cercare di fare risultato attraverso una buona prestazione. Il Vicenza è in un ottimo momento ma tutte le squadre, giunte a questo punto, hanno grandi motivazioni da mettere in campo per raggiungere i propri obiettivi". Roberto Venturato suona la carica in vista del derby contro i biancorossi, prima tappa di un finale di stagione che promette scintille. Il tecnico di Atherton potrà contare sui ristabiliti Ghiringhelli, Mastrantonio e Vita, ma perde Baldini, che va ad aggiungersi a Frare e Cassandro nella lista degli indisponibili. Ballottaggio Beretta-Rosafio per sopperire all'assenza dell'ex-Fano: con il primo in campo, solo un trequartista (D'Urso) e doppio centravanti (Ogunseye in leggerissimo vantaggio su Tsadjout per l'altra maglia a disposizione). Proia, Pavan e Gargiulo sono gli indiziati per comporre la cerniera di centrocampo, con Iori e Branca pronti a subentrare a gara in corso. Davanti a Kastrati, Benedetti e Donnarumma sulle corsie laterali, con la coppia Perticone-Adorni al centro della difesa.