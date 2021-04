Serie B, Vicenza-Lecce: salentini a caccia dell'allungo definitivo

Sarà una gara all'insegna della ricerca quasi ossessiva della vittoria, quella dello stadio Romeo Menti di Vicenza. Da un lato, infatti, i biancorossi di Mimmo Di Carlo faranno i conti con la necessità di cancellare in maniera definitiva il brutto tracollo di Reggio Calabria di settimana scorsa per mettere in cascina gli ultimi punti salvezza, mentre i giallorossi proveranno a dimenticare il KO casalingo contro la Spal cercando di staccare la Salernitana - distante un solo punto -.

COME ARRIVA IL VICENZA - Possibile che, dopo la fragorosa caduta del Granillo con due gol incassati nei primi 5 minuti, Mimmo Di Carlo possa cambiare numerosi interpreti rispetto all'ultima gara. Probabile conferma del 4-3-3 con ritorno dal primo minuto di Giacomelli in attacco e Cappelletti in difesa. Scalpita Pontisso a centrocampo, mentre in difesa verosimilmente si rivedranno Bruscagin a destra e Beruatto a sinistra.

COME ARRIVA IL LECCE - Non ci sono, oltre al lungodegente Felici, Adjapong e Listovski a cui si aggiunge lo squalificato Nikolov. Recupera invece Pettinari, con capitan Mancosu che pur non essendo disponibile seguirà la squadra per offrirgli il proprio supporto. Probabile conferma del 4-3-1-2 con Majer o Henderson dietro a Coda e Pettinari, anche se scalpitano Stepinski e Rodriguez. Scelte poi più o meno fatte tra difesa e centrocampo, con Paganini ormai stabile mezzala in mediana.