Serie B, Vicenza-Pescara: Di Carlo ritrova Meggiorini, il Pescara torna alla difesa a 3

Calcio d'inizio alle ore 14. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

Terza gara in sette giorni per le squadre di Serie BKT, impegnate nella 30ª e ultima giornata di campionato prima della sosta per le Nazionali in programma dopo le partite del week-end. Sei i match in programma quest'oggi, rinviata a data da destinarsi Pordenone-Pisa visti i tanti contagi da Coronavirus nella squadra friulana. Allo stadio "Romeo Menti" va in scena la sfida tra Vicenza e Pescara: i padroni di casa sono a distanza di sicurezza dalla zona play-out e puntano un successo che consoliderebbe la posizione in classifica e permetterebbe di vivere un finale di stagione con tutt'altre ambizioni. Situazione disperata per gli abruzzesi, resa ancora più pesante dal gol di Bajic al 92' di Pescara-Ascoli 2-3 nel turno infrasettimanale. L'obiettivo della salvezza diretta è ormai a distanza proibitiva, ma il "Delfino" farà di tutto per agguantare quantomeno gli spareggi per giocarsi la permanenza nella categoria. Calcio d'inizio alle ore 14, arbitra il sig. Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA IL VICENZA - "Non so come il Pescara possa avere così pochi punti viste le qualità che ha, gioca un buon calcio e ha giocatori di spessore. Voglio una prova di qualità e maturità, ci sono tutti i presupposti per puntare alla vittoria ma servirà grande attenzione e lucidità". Domenico Di Carlo non si fida degli abruzzesi e invita i suoi a drizzare le antenne in vista del match di questo pomeriggio. Oltre agli infortunati Da Riva e Dalmonte, saranno assenti gli squalificati Cappelletti e Cinelli. Pronti Bruscagin e Rigoni a rimpiazzare i due giocatori appiedati dal Giudice Sportivo: il primo sull'out di destra nel reparto difensivo davanti a Grandi, completato da Padella, uno tra Pasini e Valentini, e Beruatto; il secondo in mediana al fianco di Agazzi e Pontisso. Di Carlo ha annunciato che ci saranno sia il recuperato Meggiorini che Lanzafame nell'attacco biancorosso, verosimile quindi l'uso di un trequartista alle spalle del tandem offensivo, con Giacomelli in vantaggio sulla concorrenza per assolvere tale compito.

COME ARRIVA IL PESCARA - "Il ko di martedì è stata una brutta botta, ma ci siamo confrontati e abbiamo capito dove abbiamo sbagliato. Il nostro percorso è in salita, dobbiamo tutti dare di più, aumentando attenzione e limitando al massimo le sbavature, non c'è più tempo per altri passi falsi". Tanta consapevolezza e tanta voglia di riscatto dopo la cocente sconfitta nel turno infrasettimanale nelle parole di Gianluca Grassadonia. Agli indisponibili Bocchetti, Tabanelli e Riccardi, si aggiunge lo squalificato Scognamiglio. Il tecnico campano dovrebbe ritornare alla difesa a tre con Guth e Sorensen ai lati del rientrante Drudi davanti a Fiorillo. Bellanova e Masciangelo saranno gli esterni a tutto campo, in mediana ballotaggio Machin-Maistro (con il primo in vantaggio) per affiancare Dessena e Busellato. Odgaard è convocato ma non è al top: probabile inizio in panchina per l'attaccante danese, con Giannetti e Ceter a formare la coppia d'attacco dei Delfini.