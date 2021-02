Serie B, Vicenza-Spal: Lanzafame verso la prima da titolare, Marino ritrova Valoti

vedi letture

La Serie B torna in campo oggi per la ventiquattresima giornata, cominciata ieri sera con l’anticipo Frosinone-Pescara. Al Romeo Menti (ore 14:00) va in scena la sfida tra Vicenza e Spal, in lotta per obiettivi diversi ma accomunate dall’esigenza di tornare al successo. 36 punti per la formazione estense, settima in classifica, 26 per i berici, dodicesimi insieme a Brescia e Reggina con un margine di tre lunghezze sulla zona salvezza. Nella gara di andata successo in rimonta della Spal per 3-2 grazie al rigore in pieno recupero trasformato da Lucas Castro, ceduto in Turchia a gennaio. Direzione arbitrale affidata a Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Della Croce.

COME ARRIVA IL VICENZA - Un punto in due partite per la squadra di Di Carlo, reduce dalla sconfitta interna con il Monza e dal pareggio sul campo della Salernitana. Ierardi unico indisponibile, tra i convocati rientrano Da Riva e Nalini. Allarme rientrato per Cappelletti e Zonta, entrambi regolarmente a disposizione ed in ballottaggio per il ruolo di terzino destro. Il tecnico biancorosso potrebbe lanciare dal primo minuto Lanzafame, favorito su Jallow per comporre il tandem offensivo con Meggiorini. Sulla trequarti dovrebbe agire il capitano Giacomelli ma non è escluso il contemporaneo impiego di Vandeputte come come mezzala destra in una mediana completata da Rigoni e Cinelli.

COME ARRIVA LA SPAL - Floccari e compagni non sanno più vincere: quattro pareggi per 1-1 e due ko tra campionato e Coppa Italia con Pordenone (1-3) e Juventus (4-0). Un mese fa l’ultima gioia in casa con la Reggiana (2-0). Urge cambiare marcia per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni di vertice. Marino può contare contare sulla rosa al gran completo, fatta eccezione per Murgia, comunque prossimo al reintegro. Rispetto alla formazione di partenza scesa in campo contro la capolista Empoli a centrocampo si riprende una maglia da titolare Valoti, al rientro dalla squalifica mentre Sernicola viaggia verso la conferma sulla corsia sinistra. Così come il tandem Paloschi-Di Francesco in attacco.