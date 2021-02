Serie B, Virtus Entella-Brescia: Clotet recupera Cistana, Vivarini si affida a Capello

Partita fondamentale per la lotta alla salvezza quella tra Virtus Entella e Brescia. I padroni di casa occupano l'ultimo posto in classifica a soli 17 punti. Il Brescia è appena sopra la zona calda, a quota 26 punti. Un match fondamentale per entrambe le formazioni, che potrebbe influenzare l'andamento dell'incontro dal punto di vista dello spettacolo. Fischio d'inizio fissato per le ore 18.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Entella che dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2. In avanti dovrebbero giocare Capello e Brunori. In cabina di regia ci sarà Nizzetto, affiancato da Koutsoupias e Brescianini.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Clotet dovrebbe schierare il 4-3-1-2. Ayè e Donnarumma dovrebbero giocare come duo d'attacco. Rientra Cistana tra i convocati e potrebbe giocare dal primo minuto. Non convocati Ndoj e Andrenacci. Confermato l'ex Cagliari Pajac sulla sinistra, nonostante il ballottaggio con Martella.