Serie C, il mercato nel Girone B - Ecco l'Arezzo 2.0, ma tutti i club sono stati attivi

vedi letture

Si è conclusa ieri la sessione invernale del calciomercato, che in Serie C ha visto svariate operazioni interessanti.

Completa rivoluzione, dovuta anche ai cambi in società per l'Arezzo, uno tra i club più attivi di tutta la categoria, ma in questo raggruppamento, eccezion fatta per la VirtusVecomp Verona, sono stati parecchi i movimenti per le varie società. Con il Padova che, per puntare all'assalto della promozione in Serie B, ha stravolto tutto l'attacco.

Di seguito il riepilogo delle operazioni di mercato dei 20 club del Girone B:

ALMA JUVENTUS FANO

Acquisti: Federico Gentile (Foggia), Kayro Stanley Flores Heatley (Piacenza), Stefano Cason (Matelica), Alvaro Montero (Monopoli), Adriano Sbarzella (svincolato), Lorenzo Valeau (Roma), Francesco Urso (Catanzaro)

Cessioni: Pasquale Di Sabatino (Vis Pesaro), Andrea De Vito (Cavese), Enrico Baldini (Cittadella), Valerio Zigrossi (Matelica), Simone Isacco (Monopoli), Carte Said Mhando (Foggia), Sebastiano Longo (Parma), Samuele Parlati (Catanzaro)

AREZZO

Acquisti: Francesco Karkalis (svincolato), Matteo Serrotti (svincolato), Daniele Altobelli (Catanzaro), Andrea Sbraga (Novara), Cristian Carletti (Carpi), Christian Ventola (Pescara), Andrea Di Grazia (Pescara), Leonardo Perez (Virtus Francavilla), Paride Pinna (Catanzaro), Daniele Iacoponi (Team Nuova Florida), Mauro Zitelli (Frascati), Riccardo Melgrati (svincolato), Simone Stampete (Tor Sapienza)

Cessioni: Fabio Foglia (Lecco), Andrea Loliva (Bisceglie), Davide Merola (Empoli), Filippo Gilli (Bisceglie), Mirko Bortoletti (Novara), Mate Males (rescissione), Andrea Maestrelli (svincolato), Marco Baldan (Pistoiese)

CARPI

Acquisti: Luca Ercolani (Manchester United), Hachim Mastour (Reggina), Caio De Cenco (Feralpisalò), Severino Marino (svincolato), Andres Llamas (Pistoiese), Alessandro Eleuteri (Vis Pesaro), Carmine De Sena (Renate)

Cessioni: Cristian Carletti (Arezzo), Tommaso Biasci (Padova), Atila Varga (Pistoiese), Jacopo Ferri (svincolato), Samuele Maurizi (rescissione), Alberto Salata (rescissione), Federico Danovaro (Sanremese)

CESENA

Acquisti: Elia Benedettini (svincolato), Giuseppe Borello (Crotone), Mattia Tonetto (Frosinone), Davide Zappella (Empoli), Davide Di Gennaro (Lazio), Lorenzo Sorrentino (Renate)

Cessioni: Giacomo Satalino (Monopoli), Alessandro Sala (Pro Sesto), Matteo Cortesi (risoluzione), Christian Koffi (Como)

FERALPISALO'

Acquisti: Tommaso Farabegoli (Sampdoria), Simone Guerra (Vicenza)

Cessioni: Caio De Cenco (Carpi), Davide Vitturini (Teramo), Lorenzo Messali (Real Calepina)

FERMANA

Acquisti: Andrea Bonetto (svincolato), Edoardo Colombo (Juventus), Giovanni Graziano (Pro Vercelli), Simone D’Anna (Lecco), Redi Kasa (Parma), Davide Cais (Carrarese)

Cessioni: Nunzio Zizzania (Montegiorgio), Adriano Esposito (Pro Vercelli), Ismaila Diop (risoluzione), Simone Raffini (Paganese), Angelo Persia (risoluzione), Luigi Liguori (LOSC Lille), Valerio Labriola (Napoli)

GUBBIO

Acquisti: Filippo Serena (Venezia), Francesco Fedato (Casertana), Zaccaria Hamlili (Bari), Gabriele Ingrosso (Imolese)

Cessioni: Alessandro Lovisa (Legnago), Federico Gerardi (Cavese)

IMOLESE

Acquisti: Enrico Piovanello (Padova), Accursio Bentivegna (Juve Stabia), Giuseppe Aurelio (Sassuolo), Christian Tommasini (Pisa)

Cessioni: Francesco Stanco (Alessandria), Danilo Giacinto Ventola (Turris), Gabriele Ingrosso (Gubbio), Stefano Padovan (Sambenedettese)

LEGNAGO SALUS

Acquisti: Gianluca Laurenti (svincolato), Nicola Stefanelli (svincolato), Alessandro Lovisa (Gubbio), Edoardo Corvi (Parma), Dejan Lazarevic (svincolato), Nikola Buric (NK Rudes)

Cessioni: Edoardo Colombo (Juventus), Gabriele Carannante (Turris), Davide Luppi (Modena)

MANTOVA

Acquisti: Savane Lamine (Brescia), Gianmarco Zigoni (Novara)

Cessioni: Michele Vano (Hellas Verona), Matteo Cortesi (Chiasso), Simone Rosso (Casertana), Federico Tosi (Bologna)

MATELICA

Acquisti: Thomas Alberti (Pisa), Valerio Zigrossi (Alma Juventus Fano), Niccolò Tofanari (Ascoli), Malick Mbaye (Novara), Leonardo Vitali (Foggia)

Cessioni: Simone Rossetti (risoluzione), Stefano Cason (Alma Juventus Fano), Alessandro Puddu (Renato Curi Angolana),Gabriele Masini (risoluzione)

MODENA

Acquisti: Mattia Corradi (Piacenza), Ivan De Santis (Virtus Entella), Davide Luppi (Legnago), Nicholas Pierini (Sassuolo)

Cessioni: Gianluca Laurenti (risoluzione), Nicola Stefanelli (risoluzione), Luca Milesi (Carrarese), Rocco Costantino (Pro Vercelli)

PADOVA

Acquisti: Tommaso Biasci (Carpi), Luca Rossettini (Lecce), Marco Firenze (Salernitana), Karamoko Cissè (Cittadella), Alberto Dini (Parma), Cosimo Chiricò (Ascoli)

Cessioni: Edoardo Soleri (Monopoli), Enrico Piovanello (Imolese), Alvise Gherardi (Union Clodiense Chioggia Sottomarina), Thomas Sacco (Mestre), Nahuel Valentini (Vicenza), Nicolò Fazzi (Sambenedettese), Jefferson (Catanzaro), Giacomo Beretta (Cittadella), Davide Buglio (Livorno)

PERUGIA

Acquisti: Michele Vano (Hellas Verona), Giovanni Di Noia (ChievoVerona)

Cessioni: Vlad Dragomir (Virtus Entella), Paolo Baiocco (risoluzione)

RAVENNA

Acquisti: Corentin Fiore (svincolato), Gianluca Esposito (Cavese), Ludovico Rocchi (Sambenedettese), Matteo Tomei (Juve Stabia), Matteo Boccaccini (Prato), Christian Cesaretti (Paganese), Roberto Cordomaz (Juve Stabia)

Cessioni: Alex Cossalter (Bologna), Paolo Marchi (Reggina)

SAMBENEDETTESE

Acquisti: Niccolò Fazi (Padova), Ivan Javier Rossi (svincolato), Mattia Lombardo (Monopoli), Stefano Padovan (Imolese)

Cessioni: Manuele Malotti (Novara), Patrizio Masini (Genoa), Ludovico Rocchi (Ravenna), Manuel Nocciolini (Parma)

SUDTIROL

Acquisti: Mattia Marchi (Reggiana), Davide Voltan (Reggiana), Gabriele Morelli (Livorno)

Cessioni: Gianluca Turchetta (Casertana), Nicolò Gigli (Potenza), Mauro Semprini (Pontedera)

TRIESTINA

Acquisti: Alessandro Giannò (Foligno), Franco Lepore (Monza), Walter Lopez (Salernitana)

Cessioni: Leonardo Davide Gatto (Pro Vercelli), Alessandro Giannò (Grosseto), Francesco Lodi (risoluzione), Francesco Cernuto (Paganese), Reda Boultam (Salernitana)

VIRTUSVECOMP VERONA

Acquisti: Cristian Paloka (svincolato)

Cessioni: Enrico Manconi (risoluzione)

VIS PESARO

Acquisti: Niccolò Gucci (Pistoiese), Pasquale Di Sabatino (Fano), Khadim Ndiaye (Atalanta), Lorenzo Tassi (Svincolato), Manuel Ferrani (Viterbese), Domenico Germinale (Cavese), Lorenzo Carissoni (Torino)

Cessioni: Enrico Pezzi (Pistoiese), Francesco Marcheggiani (Lucchese), Tommaso Farabegoli (Sampdoria), Samuele Faraghini (Nestor Calcio), Tommaso Lelj (risoluzione), Bismark Ngissah (Pro Sesto), Blue Samuel Mamona (Vastese), Alessandro Eleuteri (Carpi)