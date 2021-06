SPAL, il futuro di Berisha sarà lontano da Ferrara ma per adesso non ci sono offerte

Il futuro di Etrit Berisha sembra essere lontano dalla SPAL. Come si legge sulle pagine del Resto del Carlino infatti, il portiere albanese, per il quale al momento non ci sono offerte concrete, non farà più parte del progetto estense.