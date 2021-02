Spal, Marino: "La nostra miglior partita in trasferta, abbiamo perso due punti"

La Spal si fa rimontare dal Vicenza rimandando nuovamente l’appuntamento con la vittoria. Il tecnico Pasquale Marino analizza così il 2-2: “La partita è stata sempre sotto controllo. Purtroppo abbiamo commesso qualche errore che ci è costato caro, soprattutto quello sul secondo gol quando eravamo in superiorità numerica e invece abbiamo concesso la conclusione. C’è rammarico perché eravamo in gestione e non stavamo soffrendo, dovevamo essere più concreti negli ultimi metri. É un peccato perché quella di oggi è stata la nostra miglior partita in trasferta. Abbiamo perso due punti”.

Quanto è grande la delusione?

“Fino al 2-1 eravamo tranquilli, non avevamo rischiato niente. La squadra ha fatto una partita di grande sacrificio. Il secondo episodio ci ha penalizzato, poi abbiamo avuto un’altra occasione con Paloschi e nel finale potevamo anche perderla. C’è stata la prestazione però la vittoria non è arrivata neanche stavolta”.

Soddisfatto della prestazione di Asencio?

“Il suo apporto è stato molto importante, fino a quando ha retto ha fatto una grandissima prestazione ma tutti si sono espressi alla grande. Meritavamo di vincere questa partita”.

I tre punti che non arrivano possono portare a una sorta di psicosi?

“La psicosi subentra quando pensi solo a difendere, se giochi e non soffri viene fatto un grosso passo avanti. Oggi ho visto una squadra sempre propositiva, che non è mai andata in sofferenza”.

Una vittoria potrebbe sbloccare la squadra?

“Oggi abbiamo fatto veramente grossi passi avanti sul piano della qualità del gioco. Il nostro primo tempo è stato eccezionale ed è quello che voglio vedere da qui alla fine sia in casa che fuori. Dobbiamo però essere più cattivi e questo può arrivare col miglioramento della condizione fisica di alcuni elementi”.