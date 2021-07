SPAL, Mattioli verso l'addio: "C'è tanta amarezza perché volevo riportare il club in A"

Dopo otto anni Walter Mattioli si appresta a salutare la SPAL di cui è stato presidente. Intervistato da Estense.com l’ormai ex numero uno del club ha parlato del cambio di proprietà con l’arrivo di Joe Tacopina alla guida: “La trattativa è stata portata avanti da Simone Colombarini mentre io sono stato avvisato successivamente. L’accordo per il preliminare non è ancora sottoscritto, ma lo sarà nei prossimi giorni e intorno alla seconda settimana di agosto sarà completata la vendita. Io sono in uscita, la nuova proprietà non ritiene di aver bisogno di me. È una brutta sensazione e c’è tanta amarezza nonostante fossi consapevole che prima o poi sarebbe successo. Volevo lavorare per riportare la società in A dato che mi era rimasta la ferita dopo la scorsa retrocessione. Spero ci riesca la nuova proprietà. - conclude Mattioli – Fino ai primi d’agosto dovrò lavorare per la SPAL e lo farà con il massimo impegno come sempre, poi valuterò tutte le opportunità che mi si presenteranno perché mi piacerebbe restare in questo mondo”.