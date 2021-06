SPAL, pazza idea per l'attacco: possibile il ritorno di Antenucci

vedi letture

Una pazza idea per la SPAL, la voglia di un ritorno che in Serie B potrebbe far la differenza: di chi stiamo parlando? Ovviamente di Mirko Antenucci.

L'attaccante è prossimo ai saluti con il Bari, e, stando a quanto riferisce La Nuova Ferrara, la formazione estense sta valutando il suo possibile nuovo approdo in biancazzurro, dove ha militato dal 2016 al 2019.

Di concreto non c'è ancora niente, la situazione è in fase di evoluzione, ma questa è una pista possibile.