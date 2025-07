Ufficiale Cavese, il centrocampista Barone firma il suo primo contratto da professionista.

Dopo sette presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C nella passata stagione il giovane centrocampista Barone ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Cavese, club in cui è cresciuto. A darne notizia è il sito ufficiale del club campano con questa nota:

"Cavese 1919 Srl è lieta nel comunicare la firma del primo contratto da professionista per Mario Barone.

Nato a Napoli il 9 agosto 2006, è cresciuto nel settore giovanile biancoblù mettendosi in mostra nelle varie formazioni e trascinando la Juniores Nazionale alla finale scudetto nella Stagione Sportiva 2023/24.

Dallo scorso campionato in pianta stabile in prima squadra, scendendo in campo 7 volte con gli aquilotti nel girone C della Lega Pro".