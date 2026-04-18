Spezia, Lapadula: "Mai vissuto un momento così in carriera, ma crediamo ancora alla salvezza"

Gianluca Lapadula, attaccante dello Spezia, commenta così la roboante vittoria contro il SudTirol. Queste le sue parole riportate da Cittadellaspezia.com

“Ci crediamo ancora, non c’è altro da dire. Partita dopo partita, bisogna pensare solo a questo. Ora prepariamo la prossima. L’infortunio e scelte tecniche non mi hanno fatto trovare continuità, ma ho sempre lavorato per questo momento. Sognavo un momento così, dove potessi dimostrare quanto valgo ma soprattutto aiutare la squadra, lo Spezia Calcio, che è l’unica cosa che conta. Questa settimana a Tirrenia è stata bellissima, in un momento del genere è stata bellissima. Penso che questo dica tutto. Non so se sono un leader, ma so che cerco di dare il massimo in area di rigore visto che è la mia professione. L’atteggiamento non è mai mancato nella mia carriera, è stato l’ingrediente che ha sempre fatto la differenza”.

“Un momento così in carriera non l’ho mai vissuto. La parola sofferenza è quella giusta, ma la cosa che mi viene spontanea da dire è che dobbiamo crederci. Non è tanto per dirlo, la classifica lo impone. Tutte le ultime tre partite vanno affrontate come oggi. Sono il più grande nello spogliatoio e voglio dire che abbiamo uno staff tecnico e sanitario che ci aiuta tantissimo. Io non giocavo novanta minuti da cinque mesi e oggi stavo alla grande. Grande merito è loro”.