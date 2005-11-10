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Juventus-Vlahovic, oggi il giorno della verità. Spalletti spettatore: quando ha avuto Dusan, l'ha sempre schierato

Juventus-Vlahovic, oggi il giorno della verità. Spalletti spettatore: quando ha avuto Dusan, l'ha sempre schieratoTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 10:45Serie A

Dusan Vlahovic, dentro o fuori. Oggi il centravanti serbo incontrerà i vertici della Juventus, insieme a suo padre, per quello che sarà a tutti gli effetti l’ultimo summit per discutere dell’eventuale rinnovo del contratto. O, magari, un modo per dirsi addio, dopo mesi di tentativi mai andati a segno. Il giorno della verità, appunto.

C’è distanza economica. La questione, ovviamente, è monetaria. A meno di un mese dalla scadenza di un contratto capestro per i conti bianconeri, Vlahovic vuole un’offerta migliorativa rispetto ai 6 milioni di euro stagionali proposti dai vertici della Vecchia Signora. In ballo c’è anche il contesto, dal bonus alla firma alle commissioni, ma il tema è anche relativo allo status: con un ingaggio del genere, Dusan non sarebbe più il calciatore più pagato nella rosa della Juve, superato da Kenan Yildiz e accostato - finché c’è - a Jonathan David.

Lo spettatore interessato. All’incontro non parteciperà, a meno di sorprese, Luciano Spalletti. Una voce non proprio secondaria nella ricostruzione della Juventus. Il tecnico non ha mai nascosto il proprio apprezzamento nei confronti di Vlahovic, l’unico giocatore bianconero a segno nel drammatico mese di maggio, quello in cui il club torinese ha perso l’accesso alla Champions League. Da quando è arrivato, del resto, Lucio ha sempre schierato Dusan da titolare, quando l’ha avuto a disposizione e in condizione. Un’indicazione molto chiara delle sue idee al riguardo.

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