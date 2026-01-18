Pochi minuti negli ultimi mesi e l'arrivo di nuovi attaccanti, Lapadula può lasciare lo Spezia

Il futuro di Gianluca Lapadula potrebbe essere lontano dallo Spezia. L’attaccante non è stato infatti convocato per la sfida contro il Palermo anche se non è chiaro se sia una precisa scelta tecnica (come riferisce Il Secolo XIX) o motivata da qualche problema fisico che ha portato mister Donadoni a tenerlo a riposo (come riporta invece La Nazione). Fatto sta che l’italo-peruviano non gioca una gara intera dal due novembre scorso contro il Monza e da allora ha collezionato appena 26 minuti in campo spalmati su tre gare.

Per questo, nonostante il direttore sportivo Stefano Melissano abbia smentito una cessione, Lapadula potrebbe fare le valigie nelle prossime settimane e salutare il club con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Soprattutto qualora dovesse sbarcare in Liguria quel Laurs Skjellerup dal Sassuolo che è il nuovo obiettivo prioritario – dopo che è sfumato Pedro Mendes del Modena – per rinforzare l’attacco.

L’arrivo del danese, e di un altro attaccante come potrebbe essere M’Bala Nzola, secondo il quotidiano genovese potrebbe spingere Lapadula a lasciare lo Spezia e magari fare ritorno a quel Pescarache lo riabbraccerebbe molto volentieri.