Sudtirol, il ds Bravo dopo il pesante ko con lo Spezia: "Annullato il giorno di riposo"

Paolo Bravo, direttore sportivo del Sudtirol, si è presentato in conferenza stampa per commentare la pesante sconfitta subita con il SudTirol.

"Vengo io per evitare frasi di circostanza. Non sono uno da frasi di circostanza, quindi ci prendiamo la responsabilità della sconfitta. Io per primo. È stata una sconfitta che ci può anche stare, ma non in questi termini. La dinamica non è da squadra che deve salvarsi. Verrà annullato il giorno di riposo. Domani faremo allenamento e ci prepariamo a uno scontro decisivo.

Gol presi così, restando in dieci, non ci stanno. Altre volte abbiamo lottato e venduto cara la pelle, oggi invece l’abbiamo regalata. Questo non ce lo possiamo permettere, io per primo. La Serie B è un campionato che non ti fa stare tranquillo, l’anno scorso la Reggiana ha vinto cinque partite nelle ultime cinque. Qui nessuno regala nulla.

Sappiamo qual è la nostra dimensione. Per salvarci servono ancora punti, almeno tre, e da qualche parte dobbiamo farli. Se affrontiamo le partite come oggi, non ne facciamo nemmeno uno e retrocediamo", le sue parole riportate da Trivenetogoal.it