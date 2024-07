Ufficiale SudTirol, nuovo innesto nel reparto offensivo: dalla Lazio arriva Crespi

Il SudTirol ha annunciato un nuovo innesto per il reparto offensivo. Si tratta dell'attaccante classe 2004 Valerio Crespi che arriva in prestito annuale dalla Lazio. Questo il comunicato del club altoatesino:

"FC Südtirol comunica di aver acquisto a titolo temporaneo (prestito) dalla Società Sportiva Lazio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Crespi.

L’attaccante-punta centrale di piede sinistro, 19 anni, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2025. Nella scorsa stagione ha vestito la casacca del Cosenza nel campionato di Serie B, totalizzando 20 presenze con una rete.

Nato a Roma il 4 agosto del 2004, 185 centimetri, Valerio Crespi percorre tutta la trafila delle giovanili con la maglia della Lazio. Dopo due stagioni da protagonista in Primavera 2 mettendo a segno ben 41 gol in 53 presenze tra campionato e coppa nazionale, nell’estate del 2023 intraprende la prima esperienza nel cosiddetto calcio dei grandi, veste la maglia del Cosenza in Serie B totalizzando 20 presenze con una rete, la prima in assoluto tra i cadetti, il primo aprile scorso in Cosenza-Brescia 1-2".

FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Valerio Crespi e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa.