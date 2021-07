Tante richieste dalla B per Cheddira del Parma: ci sono Ascoli e Perugia

Dopo l'ottima stagione in Serie C con il Mantova, l'attaccante Walid Cheddira è tornato a Parma dove però sarà solo di passaggio. Classe '98, Cheddira, come riporta pianetaserieb, sarebbe finito nel mirino di Ascoli e Perugia, che puntano sull'italo-marocchino per la prossima stagione. Cheddira, seguito anche dal Pescara in Serie C, dovrebbe prima rinnovare il contratto con il Parma e poi partire nuovamente in prestito.